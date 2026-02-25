El Bodo/Glimt ha completado una histórica gesta al eliminar este martes al Inter de Milán (0-2), vigente subcampeón de la Liga de Campeones, con otra victoria en el partido de vuelta del play-off de los octavos de final, en una jornada en la que el Newcastle ha confirmado su pase superando al Qarabag (3-2) y en la que Bayer Leverkusen hizo valer su triunfo de la ida con un empate ante el Olympiacos (0-0).



Por primera vez, un equipo noruego supera una eliminatoria de la Champions League. Bodo, una pequeña localidad de poco más de 50.000 habitantes en el círculo polar ártico, celebra así su billete para octavos, donde se medirán al Manchester City, al que ya consiguieron vencer en la fase de liga, o al Sporting Club de Portugal.



Asimismo, el Bayer Leverkusen pasó a octavos, donde se enfrentará a Arsenal o Bayern de Múnich, a pesar de empatar ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar, gracias al 0-2 en El Pireo.



El Newcastle también avanzó de ronda con otro triunfo ante el Qarabag. El 1-6 en tierras azerbaiyanas encaminó el pase para los ingleses. En los primeros seis minutos metieron los dos goles que les dieron la victoris: Sandro Tonali (min. 4) y Joelinton fueron los goleadores. El Barcelona o el Chelsea son los posibles rivales en octavos de los de Eddie Howe.

Por último, tres goles de Sorloth y otro de Jhonny Cardoso clasificaron al Atlético de Madrid para los octavos de final, tras golear al Brujas (4-1) en el Metropolitano en el partido de vuelta de la eliminatoria previa.