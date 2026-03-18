La Confederación Africana de Fútbol da por perdida la final a Senegal y declara a Marruecos campeón de la Copa África

El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y declaró campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el 18 de enero de 2026, según anunció el organismo en un comunicado.



La decisión se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva”.



En la final de la Copa África del pasado 18 de enero, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido. Tras ello, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mane se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.



A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94.

Además, la CAF rebajó la sanción a Ismael Saibari, futbolista de Marruecos, de tres a dos partidos, después de aceptar “parcialmente” la apelación de la federación de su país, tras su “mala conducta” durante la final del torneo, y anula la multa de 100.000 dólares impuesta al jugador.









