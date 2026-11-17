El histórico entrenador Blas Ziarreta (Santurtzi, Bizkaia, 1947) ha fallecido este martes a los 79 años, tras varias décadas dedicado al fútbol. Ziarreta empezó su andadura como entrenador en el Santurtzi (1974), donde desarrolló dos etapas, la última entre 1983 y 1985.

Después, estuvo al frente de varios equipos: Sestao Sport (en tres etapas), Erandio, Lemona, Bilbao Athletic, Aurrera de Vitoria, Burgos, Gernika, Badajoz y Eibar, donde puso fin a su etapa como entrenador profesional en 2003, después de más de treinta años dedicados a los banquillos.

Desde 1981 hasta esa fecha, el entrenador vizcaíno dirigió 427 partidos en Segunda División, lo que le sitúa como el octavo técnico con más encuentros en la historia de la categoría, además de otros 270 en Segunda División B.