Alexia Putellas y Harry Kane, Balón de Oro 2026

Harry Kane y Alexia Putellas se llevaron el Balón de Oro este lunes por la noche, en una ceremonia celebrada en Londres para conmemorar la 70º aniversario de la victoria de Stanley Matthews en 1956, en la primera edición de estos premios, organizados por la revista France Football y la UEFA.

Se trata de la tercera vez que Putellas recibe este galardón, que le fue entregado por Michael Owen. La jugadora del London City Lionesses, que ha superado varias lesiones graves en su carrera, se acordó de esos malos momentos en su discurso de ganadora.

Asimismo, el capitán de la selección inglesa y el jugador del Bayern Múnich, Harry Kane, fue el vencedor de una edición en la que no había un favorito claro, pero para el que con el paso de los días se había ido situando entre los favoritos junto a Lamine Yamal y el francés Kylian Mbappé.