HOMENAJE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Etxarri recibe un cálido homenaje en la final de la Euskal Herria Txapela

Publicidad
Mikel Etxarri omenaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Etxarri omendu dute Euskal Herria Txapelaren finalean
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Mikel Etxarri ha recibido un sentido homenaje en la previa de la final de la Euskal Herria Txapela que han disputado este viernes la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta. El entrenador de entrenadores ha sido el encargado de realizar el saque de honor con los jugadores de ambos equipos haciéndole el pasillo. 

Anoeta Real Sociedad Athletic Club Fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X