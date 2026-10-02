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Mikel Etxarri recibe un cálido homenaje en la final de la Euskal Herria Txapela
Euskaraz irakurri: Mikel Etxarri omendu dute Euskal Herria Txapelaren finalean
Mikel Etxarri ha recibido un sentido homenaje en la previa de la final de la Euskal Herria Txapela que han disputado este viernes la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta. El entrenador de entrenadores ha sido el encargado de realizar el saque de honor con los jugadores de ambos equipos haciéndole el pasillo.
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