Iñaki Williams pone fin a su trayectoria con la selección de Ghana

"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional de Ghana. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que di todo cada vez que vestí esta camiseta" ha declarado el jugador, para concluir que "Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a las Black Stars como uno de vosotros, estés donde esté".

El mayor de los hermanos Williams ha disputado 28 encuentros con la selección africana, y ha participado en dos Mundiales y una Copa África.