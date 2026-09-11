Iñaki Williams pone fin a su trayectoria con la selección de Ghana
Iñaki Williams ha puesto fin este viernes a su trayectoria como jugador de la selección de Ghana. Así lo ha anunciado el jugador del Athletic Club a través de sus redes sociales.
"Siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional de Ghana. Me voy feliz, orgulloso y con la tranquilidad de saber que di todo cada vez que vestí esta camiseta" ha declarado el jugador, para concluir que "Ghana siempre será parte de mí. Seguiré apoyando a las Black Stars como uno de vosotros, estés donde esté".
El mayor de los hermanos Williams ha disputado 28 encuentros con la selección africana, y ha participado en dos Mundiales y una Copa África.
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