Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de Francia hasta 2030: "Es un sueño hecho realidad"
El extécnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha sido nombrado como seleccionador de Francia por los próximos cuatro años, hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030, en sustitución del labortano Didier Deschamps, que puso fin a su ciclo de 14 años en el pasado Mundial de 2026, según ha anunciado este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Así lo ha confirmado el presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien ha acompañado a Zinedine Zidane en su presentación oficial como nuevo entrenador de 'Les Bleus', que cayeron eliminados en las semifinales del pasado Mundial contra España (2-0), pero con un palmarés con Deschamps que incluye un Mundial (2018), una Liga de Naciones (2021) y un subcampeonato tanto en la Eurocopa (2016) como en el Mundial (2022).
"Es un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", ha comentado en rueda de prensa.
Zidane, quien ha tenido un mensaje de apoyo a las familias, bomberos y víctimas de los incendios que están asolando el Estado galo, ha felicitado a su antecesor, Didier Deschamps, "por todo lo que hizo".
Zidane, de 54 años, debutará en el banquillo el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Turquía, tres días antes de enfrentarse a Bélgica, ambos partidos a domicilio. Zidane se estrenará en su país contra Italia, el 2 de octubre en Saint-Denis.
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