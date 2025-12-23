Los octavos de final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Copa de la Reina se sortearán el siete de enero
Los octavos de final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Copa de la Reina se van a sortear el próximo siete de enero, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En la Copa del Rey, que se sortea desde las 13:00 horas, están clasificados Alavés, Athletic, Osasuna y Real Sociedad; en la Copa de la Reina, cuyo sorteo empieza a las 16:30 horas, conocerán sus rivales la Real Sociedad y el Athletic.
En concreto, en el sorteo de la Copa del Rey entran, además de los cuatro equipos vascos, estos conjuntos: Elche, Valencia, FC Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Deportivo, Cultural Leonesa, Racing Santander, Albacete y Burgos. Los octavos de final se jugarán entre el 13 y el 15 de enero, una semana después.
En lo que respecta a la Copa de la Reina, los posibles rivales de la Real Sociedad y del Athletic son: Costa Adeje Tenerife, Levante Badalona, Real Madrid, Madrid CFF, FC Barcelona y Atlético Madrid. Las eliminatorias se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero.
