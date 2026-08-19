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Mikel Landa liderará el Soudal Quick-Step en su décima La Vuelta

Así, el alavés disputará por décima vez La Vuelta a España, en este caso como líder del equipo Soudal Quick-Step, que presenta también como alternativas para la general al italiano Filippo Zana y al francés Valentin Paret-Peintre.
GRAFCAT580. BAGÀ (BARCELONA), 27/03/2026.- El alavés Mikel Landa, del Soudal Quick Step, a su llegada a la meta de la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease a Bike, se ha convertido en el nuevo líder tras ganar en solitario la etapa, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell (Lleida) y final en el puerto de categoría especial de Coll de Pal. EFE/Siu Wu

El ciclista alavés Mikel Landa. Foto de archivo.

Euskaraz irakurri: Mikel Landa Soudal Quick-Step taldeko liderra izango da bere hamargarren Espainiako Vueltan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El alavés Mikel Landa disputará por décima vez La Vuelta a España, en este caso como líder del equipo Soudal Quick-Step, que presenta también como alternativas para la general al italiano Filippo Zana y al francés Valentin Paret-Peintre.

La escuadra ha confirmado que este trío estará acompañado en la ronda española por los belgas Steff Cras y Fabio Van den Bossche, los italianos Alberto Dainese y Gianmarco Garofoli y el británico Ethan Hayter, campeón de su país contrarreloj.

Landa, ganador de una etapa en La Vuelta en 2015, tiene el decimoquinto puesto en la general de la Volta a Catalunya como mejor resultado de la temporada, pero sobre el papel ha hecho una buena preparación en las distintas rondas para llegar en condiciones a la salida del sábado en Mónaco.

Mikel aporta mucha experiencia y viene con mucha motivación para demostrar su valía, pero Valentin también puede hacer algo especial, sobre todo después de su gran actuación en el Tour de Francia. Es un equipo sólido el que llevamos a La Vuelta y esperamos demostrarlo durante las próximas tres semanas de esta carrera increíblemente dura”, ha declarado el director deportivo, Sep Vanmarcke.

Vanmarcke ha destacado que están "decididos a luchar por las victorias de etapa" y seguir con la "racha de triunfos en las grandes vueltas, después de haber conseguido ya múltiples victorias tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia".

Mikel Landa Meana UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España

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