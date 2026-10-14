Euskaltel-Euskadi
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El Euskaltel-Euskadi estará en dos carreras en Panamá, el jueves y el fin de semana

El jueves, el equipo vasco correrá el Gran Prix Chiriquí, y el sábado y el domingo disputará la Clásica Provincia de Chiriquí. Además, el Euskaltel-Euskadi participará en la Veneto Classic, el domingo, y en la Crono de las Naciones, también el domingo.
Euskaltel Euskadi
Euskaltel-Euskadi sigue en la lucha por uno de los 30 primeros puestos. Foto: Euskaltel-Euskadi.
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadi Panaman izango da, bi lasterketatan, ostegunean eta asteburuan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Euskaltel-Euskadi disputará dos carreras en Panamá, el jueves y el fin de semana, tal y como ha anunciado este miércoles el propio equipo vasco. En concreto, el jueves, el Euskaltel-Euskadi correrá el Gran Prix Chiriquí, y el sábado y el domingo disputará la Clásica Provincia de Chiriquí. Además, el equipo vasco participará en la Veneto Classic, el domingo, y en la Crono de las Naciones, también el domingo.

El Euskaltel-Euskadi está, así, en plena lucha por uno de los treinta primeros puestos de la clasificación mundial. En esa pugna, este miércoles, Iker Mintegi ha sido undécimo en el Giro del Veneto. Junto a Mintegi, Jon Agirre, Nico Alustiza, Mikel Bizkarra, Jonathan Lastra, Marco Martín y Louis Sutton completan la formación que, el domingo, tratará de sumar más puntos en la Veneto Classic.

Xabier Berasategi, Xabier Isasa, Gotzon Martín, Hodei Muñoz y Gari Ugarte estarán en Panamá, y Txomin Juaristi y Axel y Danny van der Tuuk competirán en la Crono de las Naciones. El domingo es el último día en que los puntos obtenidos serán tenidos en cuenta para la pugna por finalizar la temporada, al menos, en trigésima posición. 

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