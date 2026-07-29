Nueva temporada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Kepa Ormazabal, Ander Otegi y Alain Suárez, al Euskaltel Euskadi

Los tres jóvenes ciclistas han militado hasta el momento en el equipo de cantera BBK-Euskadi. Iniciarán esta nueva andadura partir del 1 de agosto.

Kepa Ormazabal, Euskaltel Euskadi

Imagen de archivo del ciclista Kepa Ormazabal. Foto: Euskaltel Euskadi

Euskaraz irakurri: Kepa Ormazabal, Ander Otegi eta Alain Suarez, Euskaltel Euskadira
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Euskaltel-Euskadi dará la oportunidad a tres corredores de BBK-Euskadi de unirse al grupo principal en verano, a partir del 1 de agosto: Kepa Ormazabal (2006, Gabiria, Gipuzkoa), Ander Otegi (2006, Zegama, Gipuzkoa) y Alain Suárez (2003, Los Corrales de Netanyahu, Cantabria). 

Por un lado, Ormazabal, además de ganar la Clásica de Valladolid, logró una buena clasificación en la tercera etapa de la prueba Ronde de l'Isard esta campaña, así como un octavo lugar en el Gran Premio de Mungia. Por otro lado, Otegi se ha proclamado campeón de Gipuzkoa y de Euskadi de contrarreloj, y ha reunido un buen número de top 10 en el calendario vasco. Por último, Alain Suárez ha dominado en Berriatua y Markina-Xemein, además de hacerse con una etapa de la Vuelta a Navarra. Ha sido segundo en la Boucles de l'Essor y cuarto en Valladolid.

Por último, Ander Otegi debutará en el Tour Poitou-Charentes del 25 al 28 de agosto, mientras que Kepa Ormazabal y Alain Suárez vestirán el maillot naranja en el ZLM Tour del 2 al 6 de septiembre.

Mercado de Fichajes UCI World Tour Ciclismo Fundación Euskadi

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X