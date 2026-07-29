Kepa Ormazabal, Ander Otegi y Alain Suárez, al Euskaltel Euskadi
Los tres jóvenes ciclistas han militado hasta el momento en el equipo de cantera BBK-Euskadi. Iniciarán esta nueva andadura partir del 1 de agosto.
Euskaltel-Euskadi dará la oportunidad a tres corredores de BBK-Euskadi de unirse al grupo principal en verano, a partir del 1 de agosto: Kepa Ormazabal (2006, Gabiria, Gipuzkoa), Ander Otegi (2006, Zegama, Gipuzkoa) y Alain Suárez (2003, Los Corrales de Netanyahu, Cantabria).
Por un lado, Ormazabal, además de ganar la Clásica de Valladolid, logró una buena clasificación en la tercera etapa de la prueba Ronde de l'Isard esta campaña, así como un octavo lugar en el Gran Premio de Mungia. Por otro lado, Otegi se ha proclamado campeón de Gipuzkoa y de Euskadi de contrarreloj, y ha reunido un buen número de top 10 en el calendario vasco. Por último, Alain Suárez ha dominado en Berriatua y Markina-Xemein, además de hacerse con una etapa de la Vuelta a Navarra. Ha sido segundo en la Boucles de l'Essor y cuarto en Valladolid.
Por último, Ander Otegi debutará en el Tour Poitou-Charentes del 25 al 28 de agosto, mientras que Kepa Ormazabal y Alain Suárez vestirán el maillot naranja en el ZLM Tour del 2 al 6 de septiembre.
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