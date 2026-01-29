Clásica Jaén Paraíso Interior
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero

EITB emitirá en directo la carrera, en la que también participarán Mikel Landa y Pello Bilbao.
Ibon Ruiz (Kern Pharma).
Ibon Ruiz ciclista de Kern Pharma
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma Jaen Barne Paradisua klasikoan izango dira, otsailaren 16an
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior de 2026, que se disputará el próximo 16 de febrero, lunes. Es una carrera que también contará con la participación de Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious), y que será emitida en directo por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1.

En la quinta edición de la prueba, los ciclistas participantes deberán completar un recorrido de 169 kilómetros. En 2025, la victoria fue obtenida por Michal Kwiatkowski, en tanto que en 2024 ganó Oier Lazkano. Ibon Ruiz, del Kern Pharma, fue tercero en la edición del año pasado.

Fundación Euskadi Mikel Landa Meana Pello Bilbao Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X