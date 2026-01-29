Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero

Los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior de 2026, que se disputará el próximo 16 de febrero, lunes. Es una carrera que también contará con la participación de Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious), y que será emitida en directo por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1.

En la quinta edición de la prueba, los ciclistas participantes deberán completar un recorrido de 169 kilómetros. En 2025, la victoria fue obtenida por Michal Kwiatkowski, en tanto que en 2024 ganó Oier Lazkano. Ibon Ruiz, del Kern Pharma, fue tercero en la edición del año pasado.