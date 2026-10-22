El Tour de Francia vuelve a Euskal Herria con una salida de etapa en Hazparne
Se trata de una etapa montañosa de 160 kilómetros, situada en la última semana de la carrera francesa (etapa 19). De esta forma, la jornada que se disputará el jueves 22 de julio podría resultar determinante para conocer quién puede ser el ganador final de la carrera.
El Tour de Francia vuelve a Euskal Herria y la localidad labortana de Hazparne acogerá la salida de una etapa por primera vez en su historia, en una nueva oportunidad para que la afición vasca exhiba su pasión por este deporte en las carreteras.
Perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2027. Imagen: Tour de France
Cuatro puertos en un recorrido muy exigente
Será una jornada montañosa de 160 kilómetros y 4.300 metros de desnivel positivo, con final en Laruns (Bearne). Desde Hazparne (Lapurdi), el pelotón tomará la ruta hacia Donazaharre para ascender el puerto de Burdinkurutxeta (Baja Navarra), con rampas con un porcentaje medio del 9,3 %.
Los corredores tendrían que superar una ascensión de 20 kilómetros y 925 metros de desnivel positivo desde Donazaharre.
Se trata de un puerto con historia en la ronda francesa. En 1986, los aficionados al ciclismo presenciaron allí el ataque de Bernard Hinault, que acabaría haciéndose con el maillot amarillo en Pau. Aquella fue, precisamente, la última participación del ciclista galo en el Tour.
Este enclave de montaña espera el paso del Tour desde 2021, después de que el director de la carrera, Christian Prudhomme, visitara la zona dos años antes.
A continuación, los ciclistas superarán el puerto de Bagargieta para descender hacia Larraine y, posteriormente, pasar por Santa Grazi y las famosas gargantas de Kakoeta (Zuberoa). Desde allí, el pelotón se dirigirá hacia el exigente puerto de Soudet —más de 15 kilómetros con una pendiente media del 7,2 %— y el puerto de Marie-Blanque, antes de emprender el descenso final hacia Laruns.
Últimos precedentes
En 2023, el Tour repitió desde Bilbao una Grand Départ que ya vivió en los 90 en Donostia-San Sebastián. En 2023, la tercera etapa concluyó en Baiona, después de que la carrera recorriera diferentes puntos de Euskal Herria.
Asimismo, en la edición de 2018, la contrarreloj individual decisiva de la víspera de los Campos Elíseos unió las localidades de Senpere y Ezpeleta (Lapurdi).
En julio de 1996 Pamplona acogió una llegada y una salida de etapa en la última participación de Miguel Induráin en la ronda gala. El 17 julio la etapa finalizó en la capital navarra y al día siguiente el pelotón partió de Pamplona rumbo a Hendaia.