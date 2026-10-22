El Tour de Francia vuelve a Euskal Herria con una salida de etapa en Hazparne

Será una jornada montañosa de 160 kilómetros y 4.300 metros de desnivel positivo, con final en Laruns (Bearne). Desde Hazparne (Lapurdi), el pelotón tomará la ruta hacia Donazaharre para ascender el puerto de Burdinkurutxeta (Baja Navarra), con rampas con un porcentaje medio del 9,3 %.

Los corredores tendrían que superar una ascensión de 20 kilómetros y 925 metros de desnivel positivo desde Donazaharre.

Se trata de un puerto con historia en la ronda francesa. En 1986, los aficionados al ciclismo presenciaron allí el ataque de Bernard Hinault, que acabaría haciéndose con el maillot amarillo en Pau. Aquella fue, precisamente, la última participación del ciclista galo en el Tour.

Este enclave de montaña espera el paso del Tour desde 2021, después de que el director de la carrera, Christian Prudhomme, visitara la zona dos años antes.

A continuación, los ciclistas superarán el puerto de Bagargieta para descender hacia Larraine y, posteriormente, pasar por Santa Grazi y las famosas gargantas de Kakoeta (Zuberoa). Desde allí, el pelotón se dirigirá hacia el exigente puerto de Soudet —más de 15 kilómetros con una pendiente media del 7,2 %— y el puerto de Marie-Blanque, antes de emprender el descenso final hacia Laruns.