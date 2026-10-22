Los organizadores del Tour de Francia han desvelado este jueves en París el recorrido de la edición del año 2027, que saldrá de Escocia el 2 de julio y terminará el 25 del mismo mes los Campos Elíseos de la capital francesa, con renovado protagonismo para los kilómetros contra el crono y con una temible etapa pirenaica como posible juez final.

La 'Grande Boucle' del próximo año, en la que el ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team) buscará hacer historia con su sexto triunfo, ya tiene su mapa, muy diferente al habitual, con la lucha contra el crono volviendo a ser clave y con un último fin de semana de carrera dedicado esta vez a los velocistas ya que la última gran etapa montañosa será el viernes 23 de julio.

En un recorrido con también etapas muy duras de montaña, con dos de ellas superando los 4000 metros de desnivel, los aspirantes a la victoria tendrán que lidiar primero con los Alpes y luego con los Pirineos, aunque no se verá hasta la novena etapa el primer final en alto.