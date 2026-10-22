Dos cronos y un temible final pirenaico, claves del Tour de Francia 2027
Los organizadores del Tour de Francia han desvelado este jueves en París el recorrido de la edición del año 2027, que saldrá de Escocia el 2 de julio y terminará el 25 del mismo mes los Campos Elíseos de la capital francesa, con renovado protagonismo para los kilómetros contra el crono y con una temible etapa pirenaica como posible juez final.
La 'Grande Boucle' del próximo año, en la que el ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team) buscará hacer historia con su sexto triunfo, ya tiene su mapa, muy diferente al habitual, con la lucha contra el crono volviendo a ser clave y con un último fin de semana de carrera dedicado esta vez a los velocistas ya que la última gran etapa montañosa será el viernes 23 de julio.
En un recorrido con también etapas muy duras de montaña, con dos de ellas superando los 4000 metros de desnivel, los aspirantes a la victoria tendrán que lidiar primero con los Alpes y luego con los Pirineos, aunque no se verá hasta la novena etapa el primer final en alto.
Etapa 3, al estilo de una clásica
Los corredores arrancarán el 2 de julio desde Escocia y por Reino Unido estará tres días, donde destaca la última con final en Cardiff (Gales) en una jornada muy al estilo de una clásica, con siete subidas, sobresaliendo la dura de Caerphilly a 13 kilómetros de la meta.
Primera contrarreloj, llana y para especialistas
A partir de ahí, el pelotón se trasladará ya a Francia para continuar un Tour que tendrá su primer punto clave con la primera de las dos contrarrelojes, en la séptima etapa, de 38 kilómetros y totalmente llana para auténticos especialistas. Dos días después, primer gran final en alto en el Grand Colombier, 17,4 kilómetros con una pendiente media de 7,1 por ciento.
Tras el día de descanso, otra jornada dura con seis ascensiones y previa a otra aún más con el Colombière, el Col de la Croix Fry, el Col de la Forclaz de Queige, el Col du Pré y una subida a Bisanne, de más de 12 kilómetros al 8,3 por ciento antes de afrontar los últimos cuatro kilómetros.
Etapa 14, con mucho desnivel
El 17 de julio, la 'Grande Boucle' vivirá un día con un desnivel total de 4300 metros y aunque no acaba en alto, sí tiene la Croix Neuve, de 3 kilómetros al 10,1% de pendiente, poco antes de la meta en Mende.
Segunda crono, más técnica
Y tras el segundo día de descanso, llegará la semana decisiva, que empezará con otra crono individual, de 33 kilómetros y más técnica por tener una pequeña subida. De este modo, los 71 kilómetros son la mayor distancia de contrarreloj de la 'grande' francesa desde el año 2012.
18º etapa, la etapa reina
A partir de ahí, y tras una jornada para retomar fuerzas, los Pirineos toman el protagonismo con dos días consecutivos de montaña, aunque sólo el primero, en la decimoctava etapa, con final en alto en la denominada etapa 'reina' de esta edición. Serán más de 5000 metros de desnivel acumulado con las subidas al Soulor, el Tourmalet (por la vertiente de Luz-Saint-Sauveur), de la Hourquette d'Ancizan y del Col du Portet, la cima más alta de esta edición (2215 m).
La antepenúltima etapa y última montañosa no acabará en alto, pero se presenta la más atractiva para la afición vasca, con su paso por Euskal Herria, y los puertos de Burdinkurutxeta, Bagargieta, Soudet y Marie Blanque, este último con la cima a 20 kilómetros de meta. El sábado habrá opción para los velocistas y el domingo el tradicional final en los Campos Elíseos.
Evenepoel, el gran beneficiado
Sobre el papel, el gran beneficiado parece el belga Remco Evenepoel, segundo de la pasada edición, y el gran damnificado el danés Jonas Vingegaard, ganador de las ediciones de 2022 y 2023. Sin contar con las opciones del joven francés Paul Seixas, cuarto en julio pasado a sus 19 años, que ha mostrado su calidad en ascenso, pero también en crono.
"No hacemos el recorrido en contra de ningún corredor, pero sí para un tipo de corredor", ha explicado el director de la prueba, Christian Prudhomme, que ha destacado que el campeón del mundo, olímpico y de Europa contra el crono puede representar un auténtico rival para Pogacar.
Aunque los organizadores reconocen que el vencedor de 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026 "se adapta a todos los terrenos" y que en plena forma volverá a ser el máximo favorito. "Hasta la jornada del Grand Colombier, las distancias en la general serán reducidas", ha afirmado el responsable del recorrido, Thierry Gouvenou, que espera "mantener el suspense el máximo tiempo posible" y anuncia "sorpresas".