El Movistar Team ha anunciado este martes el fichaje del ciclista navarro Diego Uriarte para las próximas cuatro temporadas, hasta el año 2029, tras alcanzar un acuerdo para su incorporación a la estructura telefónica a partir del próximo curso procedente del equipo Kern Pharma.

Uriarte, formado en las filas del Lizarte, ha militado durante las últimas tres campañas en la escuadra navarra, donde ha destacado por su capacidad de trabajo y su facilidad para infiltrarse en las fugas de las carreras.

El corredor de Barañáin (Navarra) logró su mejor resultado profesional a principios de 2025 con su victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía disputada en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde se impuso tras culminar una escapada con un preciso ataque que rompió la llegada masiva.

El nuevo ciclista de la formación azul se ha mostrado "muy ilusionado" con este paso en su carrera deportiva. "Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo", ha explicado Uriarte.

Por su parte, el responsable de la estructura, Sebastián Unzué, ha celebrado la llegada del joven ciclista navarro. "Con la llegada de Diego sumamos un corredor de equipo capaz de aportar en todos los terrenos. Estoy convencido de que dar el salto a una estructura WorldTour como la nuestra será un impulso importante en su desarrollo", ha remarcado.