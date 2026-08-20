Ander Okamika se convierte en el quinto fichaje del Euskaltel-Euskadi

No cesa la acción en el Euskaltel-Euskadi. La escuadra naranja ha hecho oficial la incorporación de Ander Okamika para la temporada 2027. El ciclista de Lekeitio firma por un año y llega procedente del Burgos BH, equipo en el que ha militado seis temporadas.

Okamika llega al equipo vasco con la idea de aportar solidez y experiencia, "avalado por la solvencia de haber disputado tres ediciones de La Vuelta. Procedente del triatlón de élite, donde llegó a proclamarse campeón de España de media distancia, dio el paso al ciclismo en 2020 con una irrupción brillante, proclamándose campeón de España contrarreloj y subcampeón en línea en categoría élite", apuntan desde la Fundación Euskadi.

Por su parte, Ander Okamika ha declarado que "fichar por el Euskaltel-Euskadi me hace una ilusión enorme porque es, sin duda, el proyecto de casa. Para un corredor vasco, significa cumplir el sueño de defender estos colores y, además, tener la oportunidad de compartir maillot con compañeros a los que conozco muy bien. El regreso de Mikel (Landa) nos ha devuelto a todos una gran ilusión de cara al próximo año. Personalmente, está siendo una temporada dura por culpa de la lesión, pero un proyecto de esta magnitud te da las fuerzas necesarias para seguir trabajando cada día. Por eso, mi objetivo de cara al año que viene es volver a alcanzar mi mejor nivel y responder a la confianza del equipo".

Okamika sufrió una aparatosa caída en la Itzulia, lo que le provocó daños en una de sus rodillas. En la actualidad se encuentra en la fase final de la recuperación de dicha dolencia. La del corredor de Lekeitio es la quinta incorporación del Euskaltel-Euskado para la temporada 2027, despues de los fichajes de Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz y Felipe Orts.