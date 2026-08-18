Jonathan Lastra renueva con Euskaltel-Euskadi hasta 2028
Jonathan Lastra (1993, Bilbao) continuará vinculado al Euskaltel-Euskadi durante las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, según ha anunciado en un comunicado la formación naranja.
Así, tras su incorporación al Euskaltel-Euskadi en 2026, ambas partes han renovado su confianza mutua por dos años más. El corredor vizcaíno acumula 11 temporadas como profesional, desde 2016, trayectoria en la que ha disputado cinco Vueltas a España y dos Giros de Italia.
"Estoy muy contento de renovar por dos temporadas más. A finales del año pasado confiaron en mí y, desde que llegué, me he sentido como en casa. Era el cambio que necesitaba y desde el primer momento tuve claro que quería continuar aquí", ha afirmado el ciclista bilbaíno.
Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha valorado que "es un ciclista trabajador, polivalente y competitivo en cualquier terreno, pero, sobre todo, un referente para los corredores más jóvenes, que encuentran en él el guía perfecto para seguir creciendo".
Esta renovación se suma a las ya anunciadas de Jon Agirre, Xabier Berasategi y Gotzon Martín. Asimismo, el equipo ha confirmado los fichajes de Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz y Felipe Orts, mientras que Yago Agirre, Samuel Fernández, Iker Mintegi, Gari Ugarte y Axel van der Tuuk tienen contrato en vigor para la próxima campaña.
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El uruguayo Silva se lleva la Arctic Race
Cedrik Bakke Christophersen se ha impuesto en la cuarta etapa y última etapa de la Arctic Race. El noruego ha terminado la etapa de 190,5 kilómetros en poco más de cuatro horas. En la general, el triunfo final ha sido para el Guillermo Thomas Silva.
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El noruego Erlend Blikra gana al sprint la segunda etapa de la Arctic Race
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Lonardi se lleva la primera etapa de la Arctic Race en un esprint masivo con una aparatosa caída de Paul Hennequin, ciclista de Euskaltel
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