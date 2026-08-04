El ciclista vizcaíno Gotzon Martín (1996, Orozko) ha renovado por dos temporadas más, 2027 y 2028, con el Euskaltel-Euskadi, por lo que cumplirá más de una década en la estructura, según ha informado este martes la Fundación Euskadi en un comunicado.

Toda la trayectoria ciclista de Gotzon está íntimamente ligada a la Fundación Euskadi. Comenzó en sus escuelas a través del Aula Pedagógica, compitió en la categoría amateur con la Fundación entre 2015 y 2017 y dio el salto al profesionalismo en 2018 con el regreso de la escuadra.

Desde 2020 compite en la élite dentro de la categoría ProTeam, consolidándose como uno de los grandes referentes del equipo, con el que ya ha disputado tres ediciones de La Vuelta (2021, 2022 y 2024). En este 2026, Gotzon es el segundo corredor que más puntos UCI ha aportado al equipo.

"Estoy muy feliz de correr dos años más con el Euskaltel-Euskadi y la Fundación Euskadi. Es el proyecto en el que he crecido toda la vida", ha declarado Gotzon Martín. Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha afirmado que "la renovación de Gotzon es una alegría enorme para todos".

Gotzon se suma a las cuatro incorporaciones ya confirmadas en el equipo naranja (Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz y Felipe Orts) y a los cinco corredores con contrato en vigor para 2027: Yago Agirre, Samuel Fernández, Iker Mintegi, Gari Ugarte y Axel van der Tuuk.