Debora Silvestri recibe el alta hospitalaria tras su grave caída en Milán-San Remo

La italiana Debora Silvestri, del equipo Laboral Kutxa, ha recibido este viernes el alta hospitalaria tras 6 días ingresada con soporte respiratorio debido a la fuerte caída que sufrió en la Milán San Remo y que le provocó la rotura de 5 costillas y una microfractura de hombro

Según ha informado su equipo, la corredora ha evolucionado favorablemente y ha iniciado ya su recuperación en casa, donde continuará bajo seguimiento médico.

El accidente se produjo en el descenso de la Cipressa, cuando no pudo esquivar a varias ciclistas caídas y terminó precipitándose por detrás del quitamiedos.

Después de varios minutos de incertidumbre y tras verse en la retransmisión cómo Silvestri quedó tendida e inmóvil en el suelo, el equipo confirmó que la ciclista estaba consciente.