Kern Pharma deja de ser el patrocinador principal del equipo navarro tras siete temporadas

Kern Pharma deja de ser el patrocinador principal del equipo tras siete temporadas, tal y como ha anunciado el equipo en su página web. El proyecto del equipo Kern Pharma se inició en 2020, apostando por el talento joven desarrollado en la Asociación Deportiva Galbier. Durante este tiempo Kern Pharma ha dotado de estabilidad y recursos al proyecto.

El mayor triunfo del equipo navarro ocurrió en La Vuelta a España 2024, siendo uno de los grandes protagonistas de la carrera pese a competir como equipo invitado. El equipo Kern Pharma fue el equipo revelación al conseguir tres victorias seguidas de etapa, siendo el conjunto invitado con más victorias desde 2012.

“Para Kern Pharma, el patrocinio del equipo ciclista ha sido mucho más que una apuesta deportiva; ha sido una declaración de principios. El momento actual del proyecto, consolidado y con una nueva participación en La Vuelta, es idóneo para que otras empresas puedan involucrarse”, ha explicado Raúl Diaz-Varela, presidente de Kern Pharma.

Por su parte, también ha hablado Juanjo Oroz, copropietario de Azcoro Sport, “Estamos muy agradecidos a Kern Pharma por su apoyo y su contribución en esta etapa de nuestro proyecto, que nos ha permitido hacer realidad muchos de nuestros sueños e inspirar al público”.