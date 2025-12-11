Pretemporada

El Laboral Kutxa-Euskadi inicia este domingo la pretemporada, en Altea

Las quince corredoras que forman la plantilla para la temporada de 2026 se van a concentrar en la localidad alicantina entre el 14 y el 21 de diciembre.
Laboral Kutxa-Euskadi taldea.
Laboral Kutxa-Euskadi corriendo
Euskaraz irakurri: Laboral Kutxa-Euskadik igande honetan hasiko du denboraldiaurrea, Altean
E. I. I. | EITB

Última actualización

El Laboral Kutxa-Euskadi va a comenzar este domingo, 14 de diciembre, la pretemporada para la campaña de 2026, en Altea (Alicante), según ha informado el equipo vasco. Las quince corredoras que forman la plantilla se van a concentrar en la localidad hasta el siguiente domingo, 21 de diciembre.

Las ciclistas que se van a concentrar son: Naia Amondarain, Irati Aranguren, Alice Arzuffi, Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin, Tiril Jorgensen, Yanina Kuskova, Usoa Ostolaza, Paula Patiño, Debora Silvestri, Catalina Soto, Cristina Tonetti y Marjolein van't Geloof. También estará, como invitada, Maite Urteaga.

El objetivo de la concentración es, según el Laboral Kutxa-Euskadi, "establecer las bases de trabajo y funcionamiento" de la próxima temporada, además de ir sumando kilómetros de entrenamiento.

