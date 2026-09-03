Balonmano
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bera Bera, en la Supercopa de España, y Bidasoa, en la Supercopa Ibérica, buscan en Vigo el primer título de la temporada

Las de Jon Begiristain se enfrentan el sábado, a las 18:15 horas, al Rocasa Gran Canaria, con el título en juego; los de Álex Mozas entran en competición el viernes, a las 20:00 horas, en semifinales, ante el Sporting de Lisboa, y volverán a jugar el sábado, ante el FC Barcelona o el Oporto, en la final o en el partido por el bronce.
Bera Bera eta Bidasoa
Bera Bera y Bidasoa tratarán de hacerse con el título, en Vigo. Fotos: EITB.
Euskaraz irakurri: Bera Bera, Espainiako Superkopan, eta Bidasoa, Iberiar Superkopan, denboraldiko lehen tituluaren bila, Vigon
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera y el Irudek Bidasoa Irun buscan este fin de semana, en Vigo, el primer título de la temporada 2026-2027. Lo van a hacer, respectivamente, en la Supercopa de España y en la Supercopa Ibérica, que van a tener lugar en la ciudad gallega, en el IFEVI.

El primero de los dos equipos vascos en entrar en competición será el Bidasoa, en la Supercopa Ibérica. Los de Álex Mozas disputan esta competición como subcampeones de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. El Bidasoa, el viernes, a las 20:00 horas, jugará la segunda semifinal, ante el Sporting de Lisboa, después de que el FC Barcelona y el Oporto se enfrenten en la primera, a las 17:45 horas.

Para el sábado, está previsto que tengan lugar el partido por el bronce, a las 16:00 horas, y la final, a las 20:30 horas. En función del resultado de su semifinal ante el Sporting de Lisboa, el Bidasoa jugará uno u otro encuentro, en ese día.

En lo que respecta al Bera Bera, las de Jon Begiristain, campeonas de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, se van a jugar el título de la Supercopa de España a partido único, ante el Rocasa Gran Canaria, el sábado, a las 18:15 horas. 

Balonmano Bera Bera Bidasoa Irun Mujeres deportistas Otras competiciones de balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X