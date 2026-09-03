Bera Bera, en la Supercopa de España, y Bidasoa, en la Supercopa Ibérica, buscan en Vigo el primer título de la temporada
El Super Amara Bera Bera y el Irudek Bidasoa Irun buscan este fin de semana, en Vigo, el primer título de la temporada 2026-2027. Lo van a hacer, respectivamente, en la Supercopa de España y en la Supercopa Ibérica, que van a tener lugar en la ciudad gallega, en el IFEVI.
El primero de los dos equipos vascos en entrar en competición será el Bidasoa, en la Supercopa Ibérica. Los de Álex Mozas disputan esta competición como subcampeones de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. El Bidasoa, el viernes, a las 20:00 horas, jugará la segunda semifinal, ante el Sporting de Lisboa, después de que el FC Barcelona y el Oporto se enfrenten en la primera, a las 17:45 horas.
Para el sábado, está previsto que tengan lugar el partido por el bronce, a las 16:00 horas, y la final, a las 20:30 horas. En función del resultado de su semifinal ante el Sporting de Lisboa, el Bidasoa jugará uno u otro encuentro, en ese día.
En lo que respecta al Bera Bera, las de Jon Begiristain, campeonas de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, se van a jugar el título de la Supercopa de España a partido único, ante el Rocasa Gran Canaria, el sábado, a las 18:15 horas.
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