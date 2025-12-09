El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30 horas; el PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo en el que compite el conjunto vasco.

El Surne Bilbao es el actual campeón de la FIBA Europe Cup, y derrotó en la final, precisamente, al PAOK, en el pasado mes de abril. En la primera fase, en la que el cuadro vizcaíno tuvo como rivales al Peristeri, al Kutaisi y al Brno, el nivel del Surne Bilbao fue alto, y el objetivo de los de Jaume Ponsarnau es mantenerlo, para continuar adelante en el campeonato.

EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, va a emitir en directo el partido entre el Surne Bilbao y el Sporting CP.