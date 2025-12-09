Miércoles, a las 18:30 horas
El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup

El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30 horas. El PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo en el que compite el conjunto vasco.
HARALD FREY BILBAO BASKETEKO JOKALARIA.
Harald Frey, en la Liga Endesa; IMAGEN: EUROPA PRESS
El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30 horas; el PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo en el que compite el conjunto vasco.

El Surne Bilbao es el actual campeón de la FIBA Europe Cup, y derrotó en la final, precisamente, al PAOK, en el pasado mes de abril. En la primera fase, en la que el cuadro vizcaíno tuvo como rivales al Peristeri, al Kutaisi y al Brno, el nivel del Surne Bilbao fue alto, y el objetivo de los de Jaume Ponsarnau es mantenerlo, para continuar adelante en el campeonato.

EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, va a emitir en directo el partido entre el Surne Bilbao y el Sporting CP.

