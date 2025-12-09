El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao comienza ante el Sporting CP, el miércoles, en Miribilla, la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. El primer partido de esta segunda fase, que será emitido en directo por EITB, comenzará a las 18:30 horas; el PAOK Salónica y el Prievidza son los dos equipos que completan el grupo en el que compite el conjunto vasco.
El Surne Bilbao es el actual campeón de la FIBA Europe Cup, y derrotó en la final, precisamente, al PAOK, en el pasado mes de abril. En la primera fase, en la que el cuadro vizcaíno tuvo como rivales al Peristeri, al Kutaisi y al Brno, el nivel del Surne Bilbao fue alto, y el objetivo de los de Jaume Ponsarnau es mantenerlo, para continuar adelante en el campeonato.
EITB, a través de eitb.eus y de ETB4, va a emitir en directo el partido entre el Surne Bilbao y el Sporting CP.
Te puede interesar
Surne Bilbao arranca firme la segunda fase doblegando a un peleón Sporting (94-79)
El equipo dirigido por Jaumer Ponsarnau ha sufrido en varias fases del partido, pero casi siempre ha estado por delante en el marcador, logrando una solvente victoria.
Pantzar y Jaworski lideran una victoria del Surne Bilbao ante el Gran Canaria (79-72)
Los exteriores Melwin Pantzar y Justin Jaworski lideraron este domingo en Miribilla una victoria del Surne Bilbao sobre el Dreamland Gran Canaria, por 79-72, que alimenta la ambición bizkaína de estar en la próxima Copa del Rey.
El PAOK griego, el Prievidza eslovaco y el Sporting portugués, rivales del Surne Bilbao en segunda fase
Los hombres de negro jugarán el primer partido de esta fase ante el Sporting de Portugal el miércoles, 10 de diciembre, en casa.
Surne Bilbao apaliza al Kutaisi en Miribilla y certifica su clasificación como primero de grupo (117-54)
Además, los hombres de negro han vuelto a romper su récord de anotación en un partido.
Surne y Bilbao Basket seguirán de la mano hasta 2031
Tras este acuerdo el club pierde su "apellido" Basket y pasará a ser llamado Surne Bilbao.
El Surne Bilbao Basket busca sellar la primera plaza de su grupo ante el Kutaisi 2010
El encuentro ante el equipo georgiano será emitido, en directo, en eitb.eus y ETB4, desde Miribilla, a partir de las 20:00 horas.
Un combativo Bilbao Basket cae ante el Real Madrid (82-70)
El Surne Bilbao Basket ha plantado cara a todo un Real Madrid en el Movistar Arena, pero ha pinchado en el último cuarto y, finalmente, ha caído derrotado por 82-70.
Bilbao Basket vuelve a vencer al Brno (115-100) y se queda a un paso de sellar la primera plaza del grupo
Los bilbaínos han vuelto a vencer con solvencia a los checos, pero el Brno ha inquietado a los vizcaínos más que en la ida. Surne Bilbao Basket ha vuelto a batir su mejor marca anotadora en este partido.
Bilbao Basket arrolla al Casademont Zaragoza en Miribilla (106-75)
Los exteriores Melwin Pantzar, Darrun Hilliard y Justin Jaworski lideraron el recital del Surne Bilbao Basket ante el Casademont Zaragoza en Miribilla, un 106-75 labrado en el segundo cuarto por una labor coral casi perfecta de los 'hombres de negro' ante un rival muy superado casi todo el choque.