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Baskonia ha anunciado que Mamadi Diakité no continuará en el club

El ala-pivot continuará con su carrera en el Dubái Basketball tras haber jugado 76 partidos en el equipo gasteiztarra.
Mamadi Diakité durante un partido con el Baskonia
Mamadi Diakité durante un partido con el Kosner Baskonia. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Baskoniak iragarri du Mamadi Diakitek ez duela klubean jarraituko
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Kosner Baskonia y Mamadi Diakité han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del ala-pivot, que continuará su carrera en el Dubái Basketball. Conjunto gasteiztarra y el jugador guineano tenían un contrato por una temporada más, pero el club árabe ha decidido contratarle tras su primera campaña en Europa.

El ala-pivot ha disputado 76 partidos oficiales con la camiseta baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, con un promedio de 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, además de acabar la liga ACB como máximo taponador del campeonato.

Diakaité deja Baskonia tras conquistar el título de Copa del Rey 2026 y aterriza en el ganador de la liga Adriática. Desde el club vitoriano agradecieron al jugador “su dedicación durante esta etapa” y le desearon “la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”. 

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Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.
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