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Jesse Edwards quiere demostrar en Vitoria-Gasteiz que tiene nivel para jugar en ACB

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18:00 - 20:00
El nuevo jugador de Kosner Baskonia Jesse Edwards. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jesse Edwards Kosner Baskoniako jokalari berriaren aurkezpena
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EITB

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“Ha sido maravilloso conocer a los chicos y al cuerpo técnico. No he hecho más que oír cosas buenas del equipo”, ha apuntado el nuevo techo de equipo vitoriano (213 cm), que llega con referencias de Pablo Prigioni, su entrenador en Minessota y de su hermano, Kai Edwards, que jugó en las categorías de la Federación Española.

Jesse Edwards refuerza la plantilla del Kosner Baskonia hasta final de temporada
Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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