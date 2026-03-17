Jesse Edwards quiere demostrar en Vitoria-Gasteiz que tiene nivel para jugar en ACB
“Ha sido maravilloso conocer a los chicos y al cuerpo técnico. No he hecho más que oír cosas buenas del equipo”, ha apuntado el nuevo techo de equipo vitoriano (213 cm), que llega con referencias de Pablo Prigioni, su entrenador en Minessota y de su hermano, Kai Edwards, que jugó en las categorías de la Federación Española.
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De esta manera, el Baskonia, que todavía no se había enfrentado en casa a los equipos israelíes, toma la misma decisión que el Real Madrid y el FC Barcelona, que también se enfrentaron a los dos conjuntos sin público.
El Kosner Baskonia cae derrotado en Burgos (107-96)
El Kosner Baskonia ha perdido por 107-96 ante el San Pablo Burgos en la 22ª jornada de la Liga Endesa. Han remado a contracorriente durante casi todo el partido, y el arreón del último cuarto no ha sido suficiente para remontar.
Kosner Baskonia reacciona tarde en su visita al Dubai en Sarajevo (100-94)
Los de Galbiati han cosechado su séptima derrota en la competición europea, en un duelo al que han llegado con la plantilla muy justa y con pocos efectivos, aunque han estado cerca de recortar 20 puntos en los últimos cuatro minutos.
Se cumplen 30 años desde que el Baskonia ganó la Recopa de 1996
Fue el primer título continental para el equipo vitoriano, y lo logró, precisamente, en casa, en Vitoria-Gasteiz, ante el PAOK Salónica. Manel Comas entrenaba al Baskonia, que contaba con jugadores como Marcelo Nicola, Velimir Perasovic, Ramón Rivas, Jorge Garbajosa o Kenny Green.
El Kosner Baskonia juega este jueves en la Euroliga ante el Dubái, en Sarajevo
El rival de los de Paolo Galbiati juega como local en la capital de Bosnia, por la situación de guerra en Oriente Medio. El Dubái suma cuatro victorias consecutivas en la Euroliga, y busca mantener sus opciones de continuar en la competición.
Jesse Edwards refuerza la plantilla del Kosner Baskonia hasta final de temporada
Trent Forrest, mejor jugador de la 21ª jornada de la Liga Endesa
El estadounidense sumó 18 puntos, repartió cuatro asistencias y capturó cinco rebotes en el último partido en el Buesa Arena ante el Força Lleida.
El Kosner Baskonia despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida (93-90)
Kosner Baskonia, liderado por Eugene Omoruyi, ha reaccionado a tiempo en el Buesa Arena para resolver el dominio de Hiopos Lleida durante buena parte del partido, pero que ha terminado por hincar la rodilla 93-90 en la recta final del duelo.
El Kosner Baskonia pierde con claridad ante el París (81-97), y continúa con su mala racha en la Euroliga
El equipo vasco ha sumado su quinto partido consecutivo sin poder ganar en la competición continental Ante el París Basketball, los de Galbiati han estado por detrás en el marcador desde el primer cuarto, y el conjunto francés ha roto el encuentro en el segundo periodo.