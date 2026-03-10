Jesse Edwards refuerza la plantilla del Kosner Baskonia hasta final de temporada

El Kosner Baskonia ha anunciado el fichaje del pívot Jesse Edwards hasta final de temporada. El neerlandés, de 25 años y 2,13 metros de altura , llega al conjunto vasco procedente del Melbourne United de la liga australiana.



Allí ha promediado 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 18.2 créditos de valoración en 32 encuentros después de pasar por la G-League con un contrato dual con Minnesota Timberwolves.



El nuevo azulgrana se formó en los Syracuse Orange de la NCAA y debutará en Europa en las filas del Baskonia. Edwards jugará solo en la ACB, ya que el periodo de fichajes en la Euroliga ha finalizado.