Jesse Edwards refuerza la plantilla del Kosner Baskonia hasta final de temporada

Jesse Edwards, nuevo fichaje del Kosner Baskonia. Imagen: Kosner Baskonia
Euskaraz irakurri: Jesse Edwardsek Kosner Baskoniako taldea indartu du denboraldi amaierara arte
AGENCIAS | EITB

El Kosner Baskonia ha anunciado el fichaje del pívot Jesse Edwards hasta final de temporada. El neerlandés, de 25 años y 2,13 metros de altura, llega al conjunto vasco procedente del Melbourne United de la liga australiana.

Allí ha promediado 13,5 puntos, 8,5 rebotes y 18.2 créditos de valoración en 32 encuentros después de pasar por la G-League con un contrato dual con Minnesota Timberwolves.

El nuevo azulgrana se formó en los Syracuse Orange de la NCAA y debutará en Europa en las filas del Baskonia. Edwards jugará solo en la ACB, ya que el periodo de fichajes en la Euroliga ha finalizado.

