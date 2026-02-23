Curiosidades que deja la séptima Copa del Rey del Baskonia: diez debutantes, y uno de ellos, Forrest, MVP
El Kosner Baskonia ha ganado la Copa del Rey de 2026, en Valencia, y ha conquistado, de esta forma, su séptimo título de Copa, después de los logrados en 1995, 1999, 2002, 2004, 2006 y 2009. El equipo vasco ha obtenido la Copa, así, diecisiete años después de haberla ganado por última vez, en la misma ciudad en que la ganó entonces; lo ha hecho con diez jugadores debutantes en la competición, y, además, uno de ellos, Trent Forrest, ha sido nombrado MVP, con lo que sucede a Mirza Teletovic en la relación de jugadores del Baskonia que han recibido ese galardón en la Copa: el bosnio se lo adjudicó en la edición de 2009.
El Baskonia es, tras el Real Madrid, el FC Barcelona y el Joventut, el cuarto club con más títulos de Copa. El equipo vitoriano ha jugado diez finales, y ha ganado siete, lo que supone una alta efectividad. Dos de los tres clubes con más trofeos de Copa, el FC Barcelona, en semifinales, y el Real Madrid, en la final, han caído ante el Baskonia en esta edición del torneo; en 73 años, solo el Unicaja ha sido capaz de lograr algo semejante, es decir, derrotar a esos dos equipos en la misma fase final.
De entre los jugadores del Kosner Baskonia, solo Rodions Kurucs conocía la sensación de ser campeón de Copa, ya que lo consiguió, en 2018, con el FC Barcelona, si bien su papel ahora ha sido mucho más protagonista. De hecho, hasta diez miembros de la plantilla que entrena Paolo Galbiati han debutado en la competición de Copa: Rafa Villar, Matteo Spagnolo, Clement Fisch, Markquis Nowell, Kobi Simmons, Eugene Omoruyi, Mamadi Diakite, Gytis Radzevicius, Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest. Este último lo ha hecho de verdad a lo grande, ya que ha ganado, además del título, el premio MVP; antes que él, con la camiseta de Baskonia, lo habían conseguido Joe Arlauckas (en 1993), Velimir Perasovic (1994), Pablo Laso (1995), Elmer Bennett (1999), Dejan Tomasevic (2002), Pablo Prigioni (2006) y Mirza Teletovic (en 2009).
Timothé Luwawu-Cabarrot, en la final, anotó 28 puntos, batiendo la marca establecida en la Copa de 1994 por Perasovic, que hizo 25. El triunfo clasifica al Kosner Baskonia para la Supercopa de 2026, y supone el primer título en el equipo vitoriano para su entrenador, Paolo Galbiati, que llegó en el pasado verano y, después de unos inicios complicados, ha llevado al Baskonia al éxito. Con el técnico italiano, el conjunto vitoriano perdió sus seis primeros partidos de la Euroliga y cinco de los nueve primeros en la ACB, en una situación que sabe que lo dejó al borde del cese: "He sobrevivido al menos dos veces de ser cesado. Me podían haber despedido al principio, y en noviembre. He sobrevivido y avanzado. Gracias a mis jugadores por haber creído en mi trabajo. Hemos trabajado muy duro y mis ayudantes y mis jugadores me han seguido", señaló el domingo, tras ganar la final: "Esta Copa nos va a unir para la vida. Al final, jugamos para los recuerdos, es lo más importante", añadió.
Vitoria-Gasteiz vive el lunes con la sonrisa puesta tras la victoria del Baskonia en la Copa
La ciudad ha festejado hasta bien entrada la madrugada el triunfo de los de Paolo Galbiati; según han ido avanzando las horas, las y los gasteiztarras han realizado sus tareas cotidianas con más alegría que cualquier lunes de febrero de los últimos 17 años.
Galería de imágenes de las celebraciones de los jugadores y técnicos del Baskonia tras ganar la Copa del Rey 2026 al Real Madrid
Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026. Así lo han celebrado los baskonistas en sobre la pista del Roig Arena de Valencia.
Galbiati: "Honestamente, estoy muy feliz por mis jugadores y por mi staff"
Declaraciones de Paolo Galbiati entrenador del Baskonia, tras ganar la Copa del Rey por (89-100) contra el Real Marid.
Alegría y fiesta en Vitoria entre los seguidores baskonistas
Las calles de Vitoria-Gasteiz han estallado con motivo de la victoria baskonista. La alegría y la fiesta se han adueñado de los aficionados que han seguido la cita en diferentes locales de la ciuad alavesa.
Resumen de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Baskonia
Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia.
Euforia en Valencia entre los aficionados baskonistas
Nada más terminar la final entre el Real Madrid y Kosner Baskonia, la euforia ha reinado entre los baskonistas. Hemos estado en el exterior del Roig Arena con algunos de ellos.
Howard: "Hemos estado juntos a pesar de la adversidad"
Declaraciones de Markus Howard, jugador del Baskonia, tras la victoria ante el Real Madrid (89-100) en el final de la Copa del Rey.
Spagnolo: "Nunca he ganado algo tan importante"
Declaraciones de Matteo Spagnolo, jugador del Baskonia, tras la victoria ante el Real Madrid (89-100) en el final de la Copa del Rey.
Kosner Baskonia conquista su séptima Copa tras tumbar al Madrid (89-100)
El conjunto vitoriano ha firmado una final brillante en Valencia, ha superado un mal inicio y ha derrotado con autoridad al favorito gracias a 73 puntos de su tridente ofensivo y a un desenlace impecable.