El Kosner Baskonia ha ganado la Copa del Rey de 2026, en Valencia, y ha conquistado, de esta forma, su séptimo título de Copa, después de los logrados en 1995, 1999, 2002, 2004, 2006 y 2009. El equipo vasco ha obtenido la Copa, así, diecisiete años después de haberla ganado por última vez, en la misma ciudad en que la ganó entonces; lo ha hecho con diez jugadores debutantes en la competición, y, además, uno de ellos, Trent Forrest, ha sido nombrado MVP, con lo que sucede a Mirza Teletovic en la relación de jugadores del Baskonia que han recibido ese galardón en la Copa: el bosnio se lo adjudicó en la edición de 2009.

El Baskonia es, tras el Real Madrid, el FC Barcelona y el Joventut, el cuarto club con más títulos de Copa. El equipo vitoriano ha jugado diez finales, y ha ganado siete, lo que supone una alta efectividad. Dos de los tres clubes con más trofeos de Copa, el FC Barcelona, en semifinales, y el Real Madrid, en la final, han caído ante el Baskonia en esta edición del torneo; en 73 años, solo el Unicaja ha sido capaz de lograr algo semejante, es decir, derrotar a esos dos equipos en la misma fase final.

De entre los jugadores del Kosner Baskonia, solo Rodions Kurucs conocía la sensación de ser campeón de Copa, ya que lo consiguió, en 2018, con el FC Barcelona, si bien su papel ahora ha sido mucho más protagonista. De hecho, hasta diez miembros de la plantilla que entrena Paolo Galbiati han debutado en la competición de Copa: Rafa Villar, Matteo Spagnolo, Clement Fisch, Markquis Nowell, Kobi Simmons, Eugene Omoruyi, Mamadi Diakite, Gytis Radzevicius, Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest. Este último lo ha hecho de verdad a lo grande, ya que ha ganado, además del título, el premio MVP; antes que él, con la camiseta de Baskonia, lo habían conseguido Joe Arlauckas (en 1993), Velimir Perasovic (1994), Pablo Laso (1995), Elmer Bennett (1999), Dejan Tomasevic (2002), Pablo Prigioni (2006) y Mirza Teletovic (en 2009).

Timothé Luwawu-Cabarrot, en la final, anotó 28 puntos, batiendo la marca establecida en la Copa de 1994 por Perasovic, que hizo 25. El triunfo clasifica al Kosner Baskonia para la Supercopa de 2026, y supone el primer título en el equipo vitoriano para su entrenador, Paolo Galbiati, que llegó en el pasado verano y, después de unos inicios complicados, ha llevado al Baskonia al éxito. Con el técnico italiano, el conjunto vitoriano perdió sus seis primeros partidos de la Euroliga y cinco de los nueve primeros en la ACB, en una situación que sabe que lo dejó al borde del cese: "He sobrevivido al menos dos veces de ser cesado. Me podían haber despedido al principio, y en noviembre. He sobrevivido y avanzado. Gracias a mis jugadores por haber creído en mi trabajo. Hemos trabajado muy duro y mis ayudantes y mis jugadores me han seguido", señaló el domingo, tras ganar la final: "Esta Copa nos va a unir para la vida. Al final, jugamos para los recuerdos, es lo más importante", añadió.



