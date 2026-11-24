Pero hay un dato que hace todavía más especial este recorrido. Made Urieta ha estado presente en los 300 partidos desde el banquillo. La entrenadora alavesa ha dirigido al equipo en cada uno de estos encuentros como pieza fundamental de la historia del club.

Desde el primer encuentro hasta el último, Made ha acompañado a Kutxabank Araski en este camino por la élite. El último encuentro en Mendizorrotza ha servido también para celebrar este aniversario tan especial.

Antes del choque, la presidenta del club, Iratxe Rodríguez, entregó a Made Urieta una camiseta conmemorativa por sus 300 partidos en la élite. Un reconocimiento a toda una trayectoria ligada al equipo y a un camino que sigue sumando capítulos.