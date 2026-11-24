Kutxabank Araski y Made Urieta alcanzan de la mano los 300 partidos en la élite
Kutxabank Araski ha cumplido 300 partidos en la élite del baloncesto femenino, un camino que empezó hace 11 temporadas y que suma ya encuentros en Liga Femenina Endesa, Copa de la Reina, Supercopa y Playoffs.
De esos 300 encuentros, la mayoría corresponden a la competición liguera. En total, el conjunto gasteiztarra a disputado 287 choques de Liga Femenina Endesa, a los que se suman seis partidos de Copa de la Reina, uno de Supercopa y otros seis de Playoffs. Una cifra que refleja la trayectoria de Araski entre los mejores equipos del baloncesto femenino estatal.
Made Urieta, pieza fundamental de la historia de Araski
Pero hay un dato que hace todavía más especial este recorrido. Made Urieta ha estado presente en los 300 partidos desde el banquillo. La entrenadora alavesa ha dirigido al equipo en cada uno de estos encuentros como pieza fundamental de la historia del club.
Desde el primer encuentro hasta el último, Made ha acompañado a Kutxabank Araski en este camino por la élite. El último encuentro en Mendizorrotza ha servido también para celebrar este aniversario tan especial.
Antes del choque, la presidenta del club, Iratxe Rodríguez, entregó a Made Urieta una camiseta conmemorativa por sus 300 partidos en la élite. Un reconocimiento a toda una trayectoria ligada al equipo y a un camino que sigue sumando capítulos.