Victoria para el Lointek Gernika y sendas derrotas para el IDK Euskotren y Kutxabank Araski

El IDK Euskotren no pudo sumar la victoria en su visita al Palau Olímpic de Badalona este sábado, donde cayó por 70-57 ante el Joventut Badalona en un encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga Femenina Endesa.

El conjunto donostiarra arrancó el partido con personalidad, firmando un buen primer cuarto que le permitió tomar una ligera ventaja en el marcador (18-20). Sin embargo, el paso de los minutos fue favoreciendo al equipo local, que incrementó su intensidad defensiva y logró frenar el ritmo ofensivo del IDK.

Tras el descanso, el Joventut consiguió abrir una brecha en el marcador que el equipo de Azu Muguruza no logró recortar, pese al esfuerzo colectivo y a varios intentos de reacción en el último cuarto. La falta de acierto en momentos clave y las pérdidas penalizaron a las de Donostia.

El Kutxabank Araski, por su parte, ofreció una gran versión en Mendizorrotza este sábado, aunque no pudo transformar su esfuerzo en victoria ante el Spar Girona, que se impuso por 65-78.

El conjunto vitoriano sostuvo el pulso al rival durante muchos minutos gracias a una defensa intensa y al liderazgo ofensivo de Hill, máxima anotadora local, bien acompañada por Brotons y Morro, que aportaron puntos y energía en los momentos clave. Tras el descanso, el Araski dio un paso adelante y llegó a colocarse por delante en el marcador en el último cuarto, desatando la ilusión de la grada.

Sin embargo, en el tramo final apareció la experiencia del Girona, con Bibby asumiendo el protagonismo ofensivo para romper el partido y evitar la reacción local.

Mientras, en un partido vibrante disputado esta mañana en el Polideportivo Maloste, el Lointek Gernika Bizkaia ha logrado una valiosa victoria por 84‑69 ante el Durán Maquinaria Ensino, sumando unos puntos muy importantes en la lucha por meterse en la zona alta de la Liga Femenina Endesa.

Tras un largo descanso igualado a 43 puntos, las de Lucas Fernández han abierto brecha en el tercer cuarto. En los minutos finales ha gestionado muy bien la diferencia y se ha impuesto por 15 puntos. Es su séptima victoria en la Liga.