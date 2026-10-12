3ª jornada
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Las cinco mejores jugadas de la 3ª jornada de la Liga Endesa

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Endesa Ligako jokaldi onenak, 3. jardunaldia
18:00 - 20:00
Mejores jugadas de la Liga Endesa, en la tercera jornada
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 3. jardunaldiko bost jokaldi onenak
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Última actualización

Este vídeo recoge las cinco mejores jugadas de los encuentros disputados en la tercera jornada de la Liga Endesa.

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