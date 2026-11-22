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Yazami Mohamed Fouad y Amelie Saussez conquistan la 47ª Maratón de San Sebastián
El corredor marroquí Yazami Mohamed Fouad, con un tiempo de 2:19:40, y la belga Amelie Saussez, con 2:35:30, se han proclamado vencedores de la 47ª edición de la Maratón de San Sebastián. En la categoría masculina, el también marroquí Youness Assehli ha sido segundo, mientras que el vasco Unai Arroyo ha logrado la tercera posición. En féminas, la británica Tracy Barlow ha terminado segunda y la navarra Maitane Melero ha completado el podio con una meritoria tercera plaza.
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