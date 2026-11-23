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Peio Etxeberria: “Son cuatro años consecutivos, dos txapelas, hay que darle valor disfrutarlo”
Peio Etxeberria nos recibe en Ultzama, un día después de ganar la final del Cuatro y Medio. Después de cuatro finales y dos txapelas, el zenoztarra se ha convertido en un especialista de la jaula.
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