Peio Etxeberria se cala su segunda txapela tras derrotar a Javi Zabala en una agotadora final (22-20)
Los dos pelotaris han disputado una final espectacular que no se ha decidido hasta los últimos tantos, con numerosos tantos peleados y un partido muy equilibrado en el que, como siempre ocurre en las finales, los pequeños detalles han decidido el choque.
Peio Etxeberria ha ganado hoy su segundo Campeonato del Cuatro y Medio consecutivo al doblegar a Javi Zabala en una agotadora final (22-20). El encuentro ha sido muy peleado y equilibrado, y los pequeños detalles han decidido el choque.
La primera final sin corredores de apuestas en la cancha ha comenzado a las 18:27 horas con el apretón de manos entre ambos contendientes. El arranque de Javi Zabala ha sido demoledor. El riojano ha hecho un inicio perfecto de partido, y se ha puesto 0-4 por delante, jugando muy agresivo. Etxeberria ha tenido que pedir la primera pausa en un intento de cambiar la dinámica del choque.
A la vuelta Peio ha hecho su primer punto, en el tanto más peloteado hasta entonces. El navarro se ha hecho con el saque y ha empezado a mandar con su poderosa zurda. Además, el riojano ha hecho algún que otro regalo (3-4).
Sin embargo, en el siguiente tanto se le ha ido fuera el zurdazo al delantero de Zenotz, cortando su buena racha (3-5). A renglón seguido el navarro ha puesto el 4-5 en el marcador tras un gran dos paredes con la izquierda. Etxeberria ha tenido tres ocasiones para empatar la contienda, pero no las ha aprovechado. En la cuarta oportunidad, sin embargo, el zenoztarra no ha perdonado, y ha puesto las tablas en el marcador, tras enviar Zabala la pelota a la chapa.
En el duro inicio de partido, otro tanto peleado, ha sido para el delantero riojano tras colocar la pelota pegada a la raya del ancho con un extraordinario gancho izquierdo (6-7). A continuación, sin embargo, el riojano ha hecho otro regalo, sacando el saque demasiado corto (7-7). El siguiente tanto también lo ha hecho Peio, que por primera vez se ha puesto por delante en el choque (8-7). Con tres tantos consecutivos el navarro se ha adelantado 9-7, y Zabala ha tenido que pedir una nueva pausa.
El riojano no ha roto la racha del navarro, y a mitad de partido Peio tenía cuatro tantos de ventaja (11-7); es más, se ha ido al primer descanso largo con cinco de renta. Javi Zabala estaba en un aprieto, a pesar de su gran inicio de partido.
Lesión del navarro en la zona lumbar
A la vuelta de vestuarios, Etxeberria se ha quedado mirando el bote de una pelota sin tirar el golpe, pero el pelotazo de Zabala ha entrado, y el delantero logroñés ha recuperado el saque. A continuación, el riojano ha hecho el tanto de saque, y Peio ha llevado una pelota en el segundo bote (12-10). Al parecer, el navarro se ha lesionado la zona lumbar en esa jugada y ha pedido permiso al médico para irse a vestuarios entre abucheos.
El zenoztarra ha vuelto a la cancha, y los dos pelotaris han disputado otro duro tanto. Ese se lo ha embolsado Zabala, y el siguiente también ha caído de su lado, estableciendo de nuevo el empate (12-12). El riojano, con seis tantos consecutivos, ha vuelto a ponerse por delante en el marcador (12-13). En otro tanto agotador, cuando los dos pelotaris estaban totalmente vacíos, Peio ha roto la racha de Zabala (13-13).
El navarro dado el siguiente golpe (14-13), pero el riojano se lo ha devuelto rápidamente (14-14). En la disputa del tanto posterior han chocado ambos pelotaris, y los jueces han dado vuelta. En otro tanto agotador, el de Zenotz ha dado un gran pelotazo (15-14) al ancho. Los dos siguientes también se los ha embolsado el navarro, que ha escondido la trayectoria de sus pelotazos hasta el último momento y ha engañado totalmente a su rival (17-14).
Dos tantos por delante al último descanso
A continuación, un pelotazo se le ha ido fuera al navarro, y el riojano ha recuperado el saque y ha realizado un bonito dos paredes de aire (17-16). En el enésimo tanto agotador, cuando ambos contendientes estaban exhaustos, Peio se ha marcado un tanto de gancho con la izquierda para irse al segundo y último descanso con dos tantos por delante (18-16).
Zabala se ha quedado en la cancha, mientras que Peio ha entrado en los vestuarios. De vuelta, el saque del navarro ha sido demasiado corto, haciendo su primer regalo en mal momento. El riojano ha aprovechado la oportunidad para volver a empatar el partido (18-18). El delantero riojano ha vuelto a voltear la situación y el choque. Peio ha solicitado su última pausa (18-19). En otro largo tiqui-taca ha salido ganador Zabala (18-20), pero en el siguiente tanto el navarro le ha pagado con la misma moneda (19-20).
Peio ha sido capaz de poner el empate a 20 y ha obligado a Zabala a pedir una nueva pausa. Cuando ambos han vuelto a salir a la cancha, Etxeberria ha hecho un tanto de saque, y una pelota que Zabala no ha podido llevar a buena ha cerrado un encuentro espectacular.