La primera final sin corredores de apuestas en la cancha ha comenzado a las 18:27 horas con el apretón de manos entre ambos contendientes. El arranque de Javi Zabala ha sido demoledor. El riojano ha hecho un inicio perfecto de partido, y se ha puesto 0-4 por delante, jugando muy agresivo. Etxeberria ha tenido que pedir la primera pausa en un intento de cambiar la dinámica del choque.

A la vuelta Peio ha hecho su primer punto, en el tanto más peloteado hasta entonces. El navarro se ha hecho con el saque y ha empezado a mandar con su poderosa zurda. Además, el riojano ha hecho algún que otro regalo (3-4).

Sin embargo, en el siguiente tanto se le ha ido fuera el zurdazo al delantero de Zenotz, cortando su buena racha (3-5). A renglón seguido el navarro ha puesto el 4-5 en el marcador tras un gran dos paredes con la izquierda. Etxeberria ha tenido tres ocasiones para empatar la contienda, pero no las ha aprovechado. En la cuarta oportunidad, sin embargo, el zenoztarra no ha perdonado, y ha puesto las tablas en el marcador, tras enviar Zabala la pelota a la chapa.

En el duro inicio de partido, otro tanto peleado, ha sido para el delantero riojano tras colocar la pelota pegada a la raya del ancho con un extraordinario gancho izquierdo (6-7). A continuación, sin embargo, el riojano ha hecho otro regalo, sacando el saque demasiado corto (7-7). El siguiente tanto también lo ha hecho Peio, que por primera vez se ha puesto por delante en el choque (8-7). Con tres tantos consecutivos el navarro se ha adelantado 9-7, y Zabala ha tenido que pedir una nueva pausa.

El riojano no ha roto la racha del navarro, y a mitad de partido Peio tenía cuatro tantos de ventaja (11-7); es más, se ha ido al primer descanso largo con cinco de renta. Javi Zabala estaba en un aprieto, a pesar de su gran inicio de partido.