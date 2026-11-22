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Así ha sido el último tanto de la final (22-20)
Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da finaleko azken tantoa (22-21)
La final entre Peio Etxeberria y Javier Zabala ha sido muy dura y disputada, y no se ha decidido hasta el último tanto.
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