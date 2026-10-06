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Doce pelotaris buscarán la txapela del Cuatro y Medio de 2026, desde este viernes

En octavos de final, entre el 9 y el 12 de octubre, se van a disputar estas eliminatorias: Elordi-Larrazabal, Jaka-Laso, Darío-Senar y Artola-Peña II. El actual campeón Peio Etxeberria, el subcampeón de 2025 Javi Zabala, Altuna III y Ezkurdia ya están clasificados para la liguilla de cuartos de final. La final está prevista para el 22 de noviembre, y se jugará en el Frontón Bizkaia, en Bilbao.
Lau t'erdiko txapelketa

El Cuatro y Medio de 2026 comenzará este viernes, en el Ezkurdi, en Durango. Foto: Baiko Pilota

Euskaraz irakurri: 2026ko Lau t'erdiko Txapelketako pilotariak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato del Cuatro y Medio Eusko Label de 2026 desde este viernes, 9 de octubre. Este martes se ha llevado a cabo, en el Frontón Bizkaia, en Bilbao, la presentación oficial del campeonato, cuya final tendrá lugar en ese mismo escenario el próximo 22 de noviembre.

Tal y como se ha anunciado, en octavos de final, entre el 9 y el 12 de octubre, se van a disputar estas eliminatorias: Elordi-Larrazabal, Jaka-Laso, Darío-Senar y Artola-Peña II. El actual campeón Peio Etxeberria, el subcampeón de 2025 Javi Zabala, Altuna III y Ezkurdia ya están clasificados para la liguilla de cuartos de final, en la que los pelotaris quedarán distribuidos en dos grupos. 

Pelotaris participantes en el Cuatro y Medio de 2026

Baiko

  • Artola
  • Jaka
  • Larrazabal
  • Laso
  • Peña II
  • Senar

Aspe

  • Altuna III (cabeza de serie)
  • Darío
  • Elordi
  • Ezkurdia (cabeza de serie)
  • P. Etxeberria (cabeza de serie)
  • Zabala (cabeza de serie)

Eliminatorias de octavos de final

Grupo A

  • Viernes, 9 de octubre, en Durango: Elordi vs. Larrazabal
  • Domingo, 11 de octubre, en Lekunberri: Darío vs. Senar

Grupo B

  • Sábado, 10 de octubre, en Pamplona (Labrit): Jaka vs. Laso
  • Lunes, 12 de octubre, en Tolosa: Artola vs. Peña II

Liguilla de cuartos de final

  • Grupo A: P. Etxeberria, Ezkurdia, Elordi o Larrazabal y Darío o Senar
  • Grupo B: Zabala, Altuna III, Jaka o Laso y Artola o Peña II

Semifinales

Se jugarán el 7 de noviembre (San Sebastián) y el 8 de noviembre (Vitoria-Gasteiz)

Partido por el tercer puesto

Será el 15 de noviembre en Mondragón

Final

Se jugará el 22 de noviembre en Bilbao, en el Frontón Bizkaia

Pelota Pelota a mano Peio Etxeberria Javi Zabala Jokin Altuna Joseba Ezkurdia Cuatro y Medio

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