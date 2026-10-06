Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato del Cuatro y Medio Eusko Label de 2026 desde este viernes, 9 de octubre. Este martes se ha llevado a cabo, en el Frontón Bizkaia, en Bilbao, la presentación oficial del campeonato, cuya final tendrá lugar en ese mismo escenario el próximo 22 de noviembre.

Tal y como se ha anunciado, en octavos de final, entre el 9 y el 12 de octubre, se van a disputar estas eliminatorias: Elordi-Larrazabal, Jaka-Laso, Darío-Senar y Artola-Peña II. El actual campeón Peio Etxeberria, el subcampeón de 2025 Javi Zabala, Altuna III y Ezkurdia ya están clasificados para la liguilla de cuartos de final, en la que los pelotaris quedarán distribuidos en dos grupos.