Doce pelotaris buscarán la txapela del Cuatro y Medio de 2026, desde este viernes
Doce pelotaris buscarán la txapela del Campeonato del Cuatro y Medio Eusko Label de 2026 desde este viernes, 9 de octubre. Este martes se ha llevado a cabo, en el Frontón Bizkaia, en Bilbao, la presentación oficial del campeonato, cuya final tendrá lugar en ese mismo escenario el próximo 22 de noviembre.
Tal y como se ha anunciado, en octavos de final, entre el 9 y el 12 de octubre, se van a disputar estas eliminatorias: Elordi-Larrazabal, Jaka-Laso, Darío-Senar y Artola-Peña II. El actual campeón Peio Etxeberria, el subcampeón de 2025 Javi Zabala, Altuna III y Ezkurdia ya están clasificados para la liguilla de cuartos de final, en la que los pelotaris quedarán distribuidos en dos grupos.
Pelotaris participantes en el Cuatro y Medio de 2026
Baiko
- Artola
- Jaka
- Larrazabal
- Laso
- Peña II
- Senar
Aspe
- Altuna III (cabeza de serie)
- Darío
- Elordi
- Ezkurdia (cabeza de serie)
- P. Etxeberria (cabeza de serie)
- Zabala (cabeza de serie)
Eliminatorias de octavos de final
Grupo A
- Viernes, 9 de octubre, en Durango: Elordi vs. Larrazabal
- Domingo, 11 de octubre, en Lekunberri: Darío vs. Senar
Grupo B
- Sábado, 10 de octubre, en Pamplona (Labrit): Jaka vs. Laso
- Lunes, 12 de octubre, en Tolosa: Artola vs. Peña II
Liguilla de cuartos de final
- Grupo A: P. Etxeberria, Ezkurdia, Elordi o Larrazabal y Darío o Senar
- Grupo B: Zabala, Altuna III, Jaka o Laso y Artola o Peña II
Semifinales
Se jugarán el 7 de noviembre (San Sebastián) y el 8 de noviembre (Vitoria-Gasteiz)
Partido por el tercer puesto
Será el 15 de noviembre en Mondragón
Final
Se jugará el 22 de noviembre en Bilbao, en el Frontón Bizkaia