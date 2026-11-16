Burdeos acogerá este sábado un festival de cesta punta
Burdeos acogerá este sábado, 21 de noviembre, un festival de cesta punta, organizado por la empresa Eraman!, el Bordeaux Jai Alai Winter Series Desafioa, tal y como ha anunciado este lunes la propia operadora. En concreto, desde las 18:00 horas, las y los aficionados podrán disfrutar de una quiniela con Helena-Frida, Erika-Romane y Sorozabal-Arai, y del partido Erkiaga-Lekerika vs. Johan-Gorka. Tendrá lugar en el Espace d’Ornon.
Según ha precisado Eraman!, el festival se jugará en la comuna de Villenave-d'Ornon, a las afueras de Burdeos, en un frontón de 56 metros, donde habitualmente juegan las y los pelotaris del club Xistera Villenavais. Casi 2000 espectadoras y espectadores tendrán la oportunidad de presenciarlo en las gradas del frontón.
Así, la cesta punta regresa a Burdeos, con el primer festival que Eraman! organiza en Francia.
Foto: Romain Laffue.