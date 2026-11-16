21 de noviembre
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Burdeos acogerá este sábado un festival de cesta punta

Desde las 18:00 horas, las y los aficionados podrán disfrutar de una quiniela con Helena-Frida, Erika-Romane y Sorozabal-Arai, y del partido Erkiaga-Lekerika vs. Johan-Gorka. Tendrá lugar en el Espace d’Ornon.
Johan eta Gorka Sorozabal
Johan y Gorka Sorozabal jugarán en el Bordeaux Jai Alai Winter Series Desafioa. Foto: Eraman!
Euskaraz irakurri: Zesta-puntako jaialdia izango da Bordelen larunbatean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Burdeos acogerá este sábado, 21 de noviembre, un festival de cesta punta, organizado por la empresa Eraman!, el Bordeaux Jai Alai Winter Series Desafioa, tal y como ha anunciado este lunes la propia operadora. En concreto, desde las 18:00 horas, las y los aficionados podrán disfrutar de una quiniela con Helena-Frida, Erika-Romane y Sorozabal-Arai, y del partido Erkiaga-Lekerika vs. Johan-Gorka. Tendrá lugar en el Espace d’Ornon.

Según ha precisado Eraman!, el festival se jugará en la comuna de Villenave-d'Ornon, a las afueras de Burdeos, en un frontón de 56 metros, donde habitualmente juegan las y los pelotaris del club Xistera Villenavais. Casi 2000 espectadoras y espectadores tendrán la oportunidad de presenciarlo en las gradas del frontón.

Así, la cesta punta regresa a Burdeos, con el primer festival que Eraman! organiza en Francia. 

Foto: Romain Laffue.

Pelota Aritz Erkiaga Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Mujeres deportistas Cesta punta

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