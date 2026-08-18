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Los Hermanos Pou y Micher Quito abren “Bonus Track” en la Cordillera Blanca

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Pou anaiak eta Micher Quito
18:00 - 20:00
Los hermanos Pou y Micher Quintero, en la cima del 'Bonus Track'. Imagen: Hermanos Pou
Euskaraz irakurri: Pou Anaiek eta Micher Quitok “Bonus Track” ireki dute Cordillera Blancan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este verano, Eneko e Iker Pou, junto a su compañero peruano Micher Quito, han abierto "Bonus Track" (WI7/M6/6c/1.060 m) en Ranrapalca (6.162 m), en la Cordillera Blanca de Perú. La más dura y comprometida de las 22 rutas que han inaugurado en esta cordillera. Lo han hecho en tres días y en estilo alpino, afrontando con total autonomía una de las grandes montañas andinas.

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