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Zarautz celebrará el II. KLIMB MASTER con participación internacional

Eskalada
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: II. KLIMB MASTER ospatuko dute Zarautzen, Nazioarteko partaidetzarekin
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EITB

Última actualización

Este fin de semana se celebrará el segundo KLIMB OPEN Boulder de Zarautz, y este año también participarán escaladores internacionales.

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