La Real, campeona
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Elustondo comparte la Copa con la afición al salir del hotel en Sevilla

Elustondo Kopa zaleei ematen
18:00 - 20:00
Aritz Elustondo, ofreciendo la Copa a la afición. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Elustondok zaleei utzi die Kopa, Sevillako hoteletik ateratzean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real ha compartido el premio ganado anoche con los aficionados que les han esperado en la puerta del hotel.

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