Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El ambiente festivo se apodera de Sevilla

Sevilla txuri-urdin
18:00 - 20:00
El ambiente festivo se apodera de Sevilla Foto:EITB
Euskaraz irakurri: Jai giroa nagusi Sevillan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad podría conquistar su cuarta Copa del Rey; el objetivo es derrotar al Atlético de Madrid. Los nervios se notan entre la afición, no sólo en casa, sino también en el propio Sevilla. Porque son miles los realistas que han ido a apoyar al equipo.

Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EN DIRECTO: final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

Emisión del programa especial "Koparen Bila" dedicado a la final de la Copa del Rey que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Sevilla.  El programa prepartido comenzará a las 20:20, y en el mismo se podrán conocer todos los detalles previos al encuentro, como las alineaciones titulares de ambos equipos o las imágenes que haya dejado el día la fan zone y la kalejira. Tras el encuentro, será turno del postpartido, donde analizaremos pormenorizadamente lo que haya dado de sí el duelo entre rojiblancos y donostiarras.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X