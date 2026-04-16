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Xabi Prieto y Gabi llevan la copa a Sevilla, en calesa

Errege Kopa, Sevillan
18:00 - 20:00
En Kalesa llegan Xabi Prieto y Gabi, con la copa
Euskaraz irakurri: Xabi Prietok eta Gabik eraman dute Kopa Sevillara, kalesan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El exjugador del Atlético de Madrid Gabi y el exfutbolista de la Real Sociedad Xabi Prieto han sido los encargados de llevar la copa a Sevilla. 

Real Sociedad Copa del Rey

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