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Turrientes: “Será un choque complicado y muy especial, pero con el empuje de todos estaremos cerca del objetivo"

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18:00 - 20:00

El centrocampista de la Real Sociedad, Beñat Turrientes. Imagen: Real Sociedad

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KIROLAK EITB

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"Desde que llegas a Zubieta sueñas con estos momentos, es difícil, hay que trabajar mucho, pero voy por el buen camino", ha explicado el centrocampista txuri-urdin. "La familia y los amigos están deseando que llegue la final, nosotros también, porque es un partido muy especial para todos", ha admitido el beasaindarra.

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