COPA DEL REY
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Conocemos a la Peña Nazarena y su flamenco txuri-urdin

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sevillan bizi diren realzaleak pozik, flamenko txuri-urdin eta guzti
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KIROLAK EITB

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Asier Aranguren ya está en Sevilla con motivo de la final del sábado. Esta tarde se ha reunido con la Peña Nazarena, seguidores de la Real afincados en Sevilla.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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El club txuri-urdin ha anunciado, este martes por la noche, que, como consecuencia del proceso de asignación de asientos llevado a cabo por parte de la compañía encargada de la gestión de la plataforma de venta de entradas de la RFEF, han surgido 318 localidades adicionales en diferentes sectores de La Cartuja; además, hay 87 entradas sobrantes de la segunda fase del proceso de compra.
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