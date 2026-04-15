Conocemos a la Peña Nazarena y su flamenco txuri-urdin

A las puertas de la final de Copa que jugarán el Atlético de Madrid y la Real en La Cartuja el próximo sábado, hemos estado con Gonçalo Guedes. Nos ha contado que, por ahora, tiene “los pies en la tierra” y que está “tranquilo”. Pero eso no quita las ganas de traer la Copa a Donostia, aun sabiendo que tienen un partido difícil por delante.