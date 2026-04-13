López Ufarte: “La Real está muy bien en todo; puede ganar esta final”
Roberto López Ufarte, exjugador de la Real Sociedad, es uno de los protagonistas de la victoria copera del 87, además de haber vestido con la camiseta tanto del Atlético como de la Real. Hemos estado con él recordando aquella victoria y para conocer su punto de vista sobre la final de la Copa del Rey del próximo sábado.
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Javier Alberola será el árbitro de la final de la Copa del Rey de este sábado
Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea eta 2022tik nazioartekoa da.Jorge Figueroa estará en el VAR. Alberola es árbitro de Primera División desde la temporada 2017-2018, y es internacional desde 2022.
Todo lo que debes saber de la fan zone de la Real en Sevilla: música y kalejira hasta La Cartuja
La fan zone txuri urdin estará instalada en la avenida Carlos III y abrirá a las11:00 horas. Una amplia programación musical con varios DJ y artistas como Süne, Brigade Loco o del Toro animará a la afición txuri urdin.
Reparto de puntos en un derbi loco (3-3)
El Deportivo Alavés ha logrado un empate agónico (3-3) ante la Real Sociedad gracias a un gol en el minuto 97 que ha dejado helado a Anoeta. En un encuentro frenético y lleno de alternativas, el conjunto babazorro ha igualado en la última jugada para rescatar un punto en un derbi vibrante que se ha resuelto en el descuento.
El Sanse perdona en Ceuta y se queda sin premio (0-0)
El filial txuri-urdin dominó y generó las mejores ocasiones, pero la falta de acierto y la actuación del portero rival evitaron una victoria que parecía al alcance.
Matarazzo: “El partido más importante es el del Alavés, aunque sabemos lo que nos viene"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha destacado que ahora mismo su equipo sólo piensa en el derbi de este sábado ante el Alavés, y que después ya habrá tiempo para centrarse en la gran final de Copa.
Jon Martín: “Imagino a una Real ganadora”
El jugador de la Real Sociedad Jon Martín ha hablado de la final de Copa que les enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril, un partido que a Martín le parece que va a ser igualado y que ve al equipo con opciones de ganar.
Juanan Larrañaga: “Es difícil, pero no imposible; la Real va a hacer frente al Atlético"
A las puertas de la Copa del Rey, hemos entrevistado al ex jugador de la Real Sociedad Juanan Larrañaga. Hemos hablado con él sobre el partido del 87 y cómo lo vivieron desde dentro. Esta vez, sin embargo, Larrañaga vivirá la final desde otro sitio y con más tranquilidad.
El Sanse cae por la mínima ante el Sporting en Gijón (1-0)
Los potrillos han apretado en los minutos finales, pero no han podido empatar el encuentro.
Brais Méndez: “Felices, contentos y ya con la mente en el siguiente sábado"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la victoria por 2-0 ante el Levante en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports.