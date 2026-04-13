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López Ufarte: “La Real está muy bien en todo; puede ganar esta final”

18:00 - 20:00
Roberto López Ufarte en la entrevista realizada por EITB.
Euskaraz irakurri: Lopez Ufarte: “Reala oso ondo dago; final hau irabaz dezake”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Roberto López Ufarte, exjugador de la Real Sociedad, es uno de los protagonistas de la victoria copera del 87, además de haber vestido con la camiseta tanto del Atlético como de la Real. Hemos estado con él recordando aquella victoria y para conocer su punto de vista sobre la final de la Copa del Rey del próximo sábado.

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