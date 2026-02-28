RAYO VS ATHLETIC (1-1)
Williams: “Es una lástima que necesitemos que nos den el primer golpe para sacar nuestro mejor nivel”

Iñaki Williams. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Williams: "Pena da lehen kolpea ematea gure mailarik onena ateratzeko"
Declaraciones de Iñaki Williams, jugador del Athletic Club, tras empatar 1-1 contra el Rayo Vallecano en la 26.ª jornada de LaLiga EA Sports.

