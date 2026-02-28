LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Unai Simón mantiene vivo al Athletic en Vallecas (1-1)

Por quinto partido consecutivo en Liga vuelve a sumar el Athletic. Los de Valverde han rescatado un punto en Vallecas gracias a un golazo de Iñaki Williams y las paradas decisivas de Unai Simón, frenando al Rayo Vallecano, que se había adelantado con un tanto de Jorge de Frutos.
MADRID, 28/02/2026.- El delantero del Rayo Jorge De Frutos (i) con el balón ante el defensa del Athletic Club Yuri Berchiche (2d), durante el partido de Liga disputado este sábado en el estadio de Vallecas. EFE/Javier Lizón
Rayo Vallecano vs. Athletic
author image

L. U. G. | EITB

Última actualización

El Rayo, con un gol en la primera parte de Jorge de Frutos, y el Athletic, con otro de Iñaki Williams en la segunda, han empatado 1-1 en el Estadio de Vallecas en partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. 

Con 35 puntos el equipo rojiblanco frena en su carrera por alcanzar la sexta plaza que da acceso a Europa.

El conjunto de Valverde ha sufrido desde los primeros compases del partido. En el minuto 3, Pacha Espino ha avisado con un remate muy peligroso desde una posición escorada que ha obligado a intervenir con acierto a Unai Simón. Apenas seis minutos después, Lejeune ha rozado el gol con un cabezazo de gran calidad tras un centro lejano de Gumbau. El balón se ha estrellado en el poste después de que Simón lo rozara lo justo para desviar su trayectoria.

Al Athletic le ha costado generar juego y apenas ha logrado enlazar posesiones largas. Sin profundidad ni presencia en campo rival, los rojiblancos no han conseguido disparar entre los tres palos en los primeros 45 minutos. Mientras tanto, el Rayo ha continuado insistiendo. En el 26, De Frutos ha ganado línea de fondo tras un saque de banda y ha servido un centro preciso para el cabezazo abajo de Álvaro. De nuevo ha aparecido Unai Simón con una parada de mérito para sostener al equipo.

El esfuerzo defensivo no ha sido suficiente para mantener el empate hasta el descanso. En el minuto 35, tras revisión del VAR por una posible posición adelantada, De Frutos ha culminado un pase de la muerte de Álvaro para hacer el 1-0. Antes del descanso, el propio De Frutos ha vuelto a batir a Simón con una vaselina, pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego.

El Athletic con la obligación de reaccionar, nada más comenzar la segunda parte ha llegado el empate del equipo de Ernesto. El capitán de los leones ha empatado el partido a pase de cabeza de Berenguer (1-1). 

El Athletic ha mejorado mucho, sobre todo en capacidad organizativa y llegadas al área rival, pero ha vuelto a adolecer de profundidad en esos metros finales para hacer daño al Rayo, que lo ha intentado hasta el final con jugadas verticales por los extremos que han vuelto a poner a prueba al portero Unai Simón, muy seguro durante los noventa minutos.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X