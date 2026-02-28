El conjunto de Valverde ha sufrido desde los primeros compases del partido. En el minuto 3, Pacha Espino ha avisado con un remate muy peligroso desde una posición escorada que ha obligado a intervenir con acierto a Unai Simón. Apenas seis minutos después, Lejeune ha rozado el gol con un cabezazo de gran calidad tras un centro lejano de Gumbau. El balón se ha estrellado en el poste después de que Simón lo rozara lo justo para desviar su trayectoria.

Al Athletic le ha costado generar juego y apenas ha logrado enlazar posesiones largas. Sin profundidad ni presencia en campo rival, los rojiblancos no han conseguido disparar entre los tres palos en los primeros 45 minutos. Mientras tanto, el Rayo ha continuado insistiendo. En el 26, De Frutos ha ganado línea de fondo tras un saque de banda y ha servido un centro preciso para el cabezazo abajo de Álvaro. De nuevo ha aparecido Unai Simón con una parada de mérito para sostener al equipo.

El esfuerzo defensivo no ha sido suficiente para mantener el empate hasta el descanso. En el minuto 35, tras revisión del VAR por una posible posición adelantada, De Frutos ha culminado un pase de la muerte de Álvaro para hacer el 1-0. Antes del descanso, el propio De Frutos ha vuelto a batir a Simón con una vaselina, pero el tanto ha sido anulado por fuera de juego.