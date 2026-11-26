La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha realizado esta tarde el sorteo para dilucidar los emparejamientos de los octavos de final de la Copa de la Reina. La eliminatoria se disputará a partido único los días 19 y 20 de diciembre.

En lo que respecta a los equipos vascos, Alavés y Eibar recibirán encasa al Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife, respectivamente. Por su parte, el Athletic visitará al Deportivo A Coruña y la Real hará lo propio con el Valencia.

Sonia Bermúdez, seleccionadora de España, Ainhoa Marín, jugadora de la Real Sociedad, y Sara Ortega, jugadora del Athletic, han sido las encargadas de extraer las bolas en el sorteo efectuado en Las Rozas.

El resto de cruces de octavos son Celta-Granada, Argual-Real Madrid, Levante Badalona-Sevilla, Logroño United-FC Barcelona.