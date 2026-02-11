IDA DE LA SEMIFINAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Copa del Rey: Athletic vs. Real Sociedad, en directo, en EITB

Futbola: Errege Kopa - Athletic vs Reala
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
background countdown
author image

EITB

Última actualización

Athletic y Real Sociedad jugarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles, 11 de febrero, en San Mamés, a partir de las 21:00 horas. Sigue en directo la previa del choque , el propio encuentro y los pormenores del postpartido en los diferentes canales de EITB: ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X