Copa del Rey: Athletic vs. Real Sociedad, en directo, en EITB
Athletic y Real Sociedad jugarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles, 11 de febrero, en San Mamés, a partir de las 21:00 horas. Sigue en directo la previa del choque , el propio encuentro y los pormenores del postpartido en los diferentes canales de EITB: ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON.
Te puede interesar
San Mamés acoge el primer asalto del derbi copero con las espadas en todo lo alto
Los leones afrontan el duelo liberados de cierta presión después de ganar al Levante. Por su parte, el once txuri-urdin saltará a la Catedral tras enlazar diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota.
EITB ofrecerá en directo la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad y la final
La ida de las semifinales se disputará el 11 de febrero en San Mamés, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta; ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:00 horas. La final está prevista para el 18 o el 19 de abril.
Los encuentros entre Athletic y Real Sociedad de semifinales de Copa serán el 11 de febrero y el 4 de marzo
Ambos duelos se disputarán en miércoles y tendrán lugar a partir de las 21:00 horas. San Mamés albergara el primero de ellos, mienttras que Anoeta será testigo del enfrentamiento definitivo.
Derbi entre el Athletic y la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey
La ida se jugará en San Mamés y la vuelta en Anoeta. En la otra semifinal se enfrentarán Atlético de Madrid y Barcelona.
El sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en directo, en kirolakeitb.eus, a partir de las 13:00 horas
Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
La Real Sociedad remonta la eliminatoria en la segunda parte ante el Alavés, y se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey (2-3)
En partido vibrante, Abde ha adelantado al Alavés, Oyarzabal ha empatado a uno, Toni Martínez ha hecho de penalti el 2-1, Remiro ha parado un penalti al propio Toni Martínez, Guedes ha marcado el 2-2, y Óskarsson ha logrado el tercer gol de la Real.
La afición está preparada para disfrutar del derbi Alavés-Real Sociedad
Alavés y Real Sociedad se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en el derbi que les enfrenta esta noche en Mendizorroza. La afición se muestra entusiasta, unas horas antes del partido.
El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético al Brujas, en los 'playoffs' de la Champions
Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25 del mismo mes.
La final de Copa del Rey cambia de fecha y probablemente se adelantará al 18 o 19 de abril
Inicialmente estaba prevista para el 25 de abril, sábado de Feria. Además, ese mismo fin de semana tiene lugar el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), a escasos 90 kilómetros de Sevilla.