Van der Tuuk gana la primera etapa del Grand Prix El Djazaïr, en Argelia

Euskaltel-Euskadi ha comenzado la Grand Prix El Djazaïr con un doblete en Rouiba. Danny van der Tuuk se ha impuesto en la primera etapa y su compañero de equipo Iker Mintegi ha sido segundo.

El equipo vasco ha sido protagonista en los 94 kilómetros de la etapa, donde ha endurecido la carrera en las dos ascensiones al puerto de primera categoría. Tras la segunda ascensión, Van der Tuuk y Mintegi han ido con un corredor del Tarteletto y han mantenido la ventaja obtenida hasta la meta. Al final, la victoria ha sido para Danny Van der Tuuk, con Iker Mintegi en segundo lugar.

La segunda etapa será más sinuosa, con cuatro puertos puntuables. La tercera y última jornada se disputará en circuito. Yago Agirre, Nico Alustiza, Paul Hennequin, Jonathan Lastra, Iker Mintegi y Danny Van der Tuuk son los ciclistas de Euskaltel-Euskadi en esta gira dirigida por Pablo Urtasun.