Demi Vollering revalida título y Usoa Ostolaza termina novena en el Campeonato de Europa
La ciclista neerlandesa Demi Vollering, vigente campeona del mundo, ganó este sábado la medalla de oro en el europeo que se disputa en Liubliana (Eslovenia) hasta el 7 de octubre que le acredita, por segundo año consecutivo, como campeona de Europa, seguida de su compañera Puck Pieterse y la suiza Marlen Reusser, tercera.
La zarauztarra Usoa Ostolaza ha sido novena a casi dos minutos de Vollering.
Después de conseguir el Campeonato del Mundo, Vollering sumó la decimosexta victoria de la presente temporada y revalidó la medalla de oro que también consiguió en 2025.
La carrera
La suiza Marlen Reusser fue una de las primeras en atacar, lo que provocó que corredoras como Pieterse, Longo Borghini, Niewiadoma, Berthet y Niedermaiaer, pudieran seguir el ritmo.
A falta de 15 kilómetros, la neerlandesa Pieterse comenzó a trabajar para Vollering y lanzó un ataque que ninguna de sus rivales pudo competir y abrió una ventaja de 35 segundos respecto al grupo perseguidor.
En los kilómetros finales, la campeona del mundo, amplió más su ventaja, mientras las perseguidoras no perdían su estela. Finalmente, Demi Vollering cruzó la línea de meta en solitario tras 3h:10.33 segundos, seguida de su compañera Pieterse a cinco segundos y Marlen Reusser.