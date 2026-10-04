Demi Vollering revalida título y Usoa Ostolaza termina novena en el Campeonato de Europa

La ciclista neerlandesa Demi Vollering, vigente campeona del mundo, ganó este sábado la medalla de oro en el europeo que se disputa en Liubliana (Eslovenia) hasta el 7 de octubre que le acredita, por segundo año consecutivo, como campeona de Europa, seguida de su compañera Puck Pieterse y la suiza Marlen Reusser, tercera.

La zarauztarra Usoa Ostolaza ha sido novena a casi dos minutos de Vollering.

Después de conseguir el Campeonato del Mundo, Vollering sumó la decimosexta victoria de la presente temporada y revalidó la medalla de oro que también consiguió en 2025.